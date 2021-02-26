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Выбрасывают в мусор: врач шокировала ситуацией с вакцинами в Украине

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 16:55
Выбрасывают в мусор: врач шокировала ситуацией с вакцинами в Украине Врач шокировала ситуацией с вакцинацией в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

После старта вакцинации в Украине 24 февраля прививки получили уже 1 тысяча 179 человек. При этом оставшиеся дозы вакцины CoviShield после вскрытия флакона попросту утилизируют.

На такой нюанс указала врач из Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко. Об этом она написала в Facebook.

"Вчера на Буковине прививали 54 человека. В одном флаконе - 10 доз. Есть, 6 доз вакцины выброшено "в свалку" (утилизировано), ведь после вскрытия флакон нельзя более 6 часов хранить", - заметила врач.

Дело в том, что на первом этапе вакцинации согласно принятому протоколу прививки получат медработники и персонал, который оказывает помощь ковидным больным.

Ольга Кобевко говорит, что такое слепое следование правилам приводит к пустой трате денег и подвергает риску здоровье людей, которые могли бы получить эти прививки.

"Можно было без проблем, вакцинировать руководство области. Можно было вакцинировать других медиков красной зоны. Можно было прививать тех, кто желает (есть авторитетные люди, которые хотели прививаться и показать пример обществу)", - возмущается медик.

Она привела статистику по вакцинации в разных областях. Судя по цифрам, такое происходит не только в Черновицкой области.

Выбрасывают в мусор: врач шокировала ситуацией с вакцинами в Украине

Вакцинация от коронавируса на 25 февраля

Напомним, что с 24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса в Украине. Первыми прививки получают медики, работающие с ковид-пациентами, и уже есть жалобы на реакцию после иммунизации.

Также мы писали, кого первого привили от коронавируса в Украине, и какие этапы вакцинации предусмотрены.

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