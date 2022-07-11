Не выбрасывайте чайные пакетики. Теперь вы знаете, как с ними экономить

Чай - отличное средство для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

Вместо того, чтобы пшикать всякими "мистерами мускулами", на которые может быть аллергия, протрите зеркало или стекло влажным чайным пакетиком.

Затем вытрите насухо тряпкой для стекла, или бумажным полотенцем. Ваши поверхности засияют, словно новые.

Скриншот: Чайные пакетики помогут в уборке

Чайные пакетики для красоты

Все мы знаем, если не выспались или устали, чайные пакетики точно пригодятся вам.

Оставьте пакетики на глазах на 20 минут. Танины в составе чая хорошо снимают отеки и убирают мешки под глазами. Через 20 минут протрите чайным пакетиком кожу вокруг глаз.