Мы выбрались из ада: из шести человек в автомобиле под обстрелом выжило только трое

25 февраля Киевская область была под обстрелами российских оккупантов. Она вместе с двумя подругами, мужем одной из них и детьми решила эвакуироваться на более безопасную территорию из Демидова.

"Бабахало со всех сторон. Мы не знали тогда еще о россиянах, только слышали, что все чаще и все больше взрывов", - говорит Леся.

На захваченном блокпосте автомобиль попал под сильный обстрел.

"Меня сразу, наверное, контузило. Знаете, как аппарат в больнице, когда человек умирает, то такой звук, как пищит. Такой же", - отмечает женщина.

Она в тот момент не могла ни думать, ни дышать, ни шевелиться.

"Думала, это все. Вижу, как по салону летают огоньки. Моя куртка разлетелась на перья. Меня начало печь, я начала гладить по голове - это было стекло, и осколки. А потом я увидела, что водитель и его жена Снежана уже наклонили головы. А еще мама Тимура начала звонить мужу. Говорит: "По нам стреляют, я люблю тебя". Успела попрощаться", - описывает пережитое Леся.

Прямо во время движения машины Леся вытолкнула сначала трехлетнего Тимура, а потом выпрыгнула сама вместе с дочкой Кирой.

"Сразу не поняла, что у меня разорвана рука. Как онемевшая. У меня работает только локоть. Не работает ничего. Биопротез - это моя рука. У Киры на ножках, у нее были носочки, кровь. У нее осколки до сих пор в ножках, пока нельзя достать. Можно задеть важный сосуд", - рассказала женщина.

На дороге их подобрали другие люди и отвезли в соседнее село. Под звуки канонады и истекая кровью Леся еще ночь пролежала в подвале. Люди не давали ей отключиться, давали сладкую воду.

"Я понимала, что мне недолго осталось, я молилась, молилась, молилась", - вспоминает ту ночь женщина.

А утром приехали спасатели. Леся признается, что все пять месяцев лечения мечтала о встрече с ними, хотела поблагодарить за то, что осталась живой.

Группа спасателей была из Бородянки, но с 24 февраля они работали по всему району, куда не могли добраться их коллеги. Они отвезли Лесю в больницу в Бородянке. Там врачи вынуждены были ампутировать ей палец, чтобы спасти жизнь.

Рядом падали авиабомбы, без остановки стреляли из другого оружия, а потом оккупанты ворвались в саму больницу. С Лесей осталась медсестра Юля, которая ждала эвакуацию. Они вели долгие разговоры о том, как будут жить после победы.

Почти 5 месяцев Леся с детьми была во Львове. Там ей сделали несколько операций на разорванной руке. А теперь она решила вернуться домой и поблагодарить всех, кто помог ей в последние дни февраля выбраться из ада и выжить.