Выборы 25 октября 2020 года: как украинцам правильно проголосовать

Как правильно заполнить бюллетени на местных выборах
В Украине 25 октября 2020 года состоятся местные выборы. Жителям Украины придется заполнить несколько бюллетеней и кроме стандартных бланков жители крупных городов также получат новые бланки с открытыми списками партиями. Как правильно проголосовать и разобраться в бланках – в материале Styler.
На местных выборах украинцам предстоит выбрать местные органы исполнительной власти: депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов. Также предстоит выбрать городских, поселковых и сельских голов.
Каждый украинец получит 4 бюллетеня: мэр города (поселковый, сельский голова), депутаты городского совета (поселкового, сельского), депутаты районного совета, депутаты местного совета.
Исключение будет в Киеве – там украинцы получат 2 бюллетеня: мэр города и депутаты городского совета.
В Донецкой и Луганской области будет 3 бюллетеня: там будут выбирать всех депутатов, кроме депутатов областных советов.
В Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне будет 5 бюллетеней: там будут выбирать еще и депутатов районных советов в городе.
Еще один дополнительный бюллетень выдадут в Черниговской области, на округе №208 – для выбора депутата в Верховную Раду (вместо погибшего Валерия Давиденко).
Голубой – депутаты областной Рады
Зеленый – депутаты районной Рады
Желтый – депутаты городского совета
Темно-серый – районные Рады в городе
Светло-серый – Сельские и поселковые Рады
Розовый – мэры городов, головы села и поселков
В левой части будут указаны названия партий с фамилиями их лидеров. Справа – перечень от 5 до 12 кандидатов от каждой политсилы. В центре – пустой квадрат для отметки за партию и квадрат с трафаретом для выбора номера кандидата от этой партии.
Как правильно заполнить бюллетень на выборах
Напомним, ранее мы писали о том, что в ЦИК рассказали, как проголосовать с помощью приложения Дія.