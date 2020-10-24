Вибори 25 жовтня 2020 року: як українцям правильно проголосувати

Як правильно заповнити бюлетені на місцевих виборах
В Україні 25 жовтня 2020 року відбудуться місцеві вибори. Жителям України доведеться заповнити кілька бюлетенів і крім стандартних бланків жителі великих міст також отримають нові бланки з відкритими списками партіями. Як правильно проголосувати та розібратися в бланках – в матеріалі Styler.
На місцевих виборах українцям належить вибрати місцеві органи виконавчої влади: депутатів обласних, районних, міських, селищних і сільських рад. Також належить вибрати міських, селищних та сільських голів.
Кожен українець отримає 4 бюлетені: мер міста (селищний, сільський голова), депутати міської ради (селищного, сільського), депутати районної ради, депутати місцевої ради.
Виняток буде в Києві – там українці отримають 2 бюлетені: мер міста і депутати міської ради.
В Донецькій і Луганській області 3 бюлетені: там будуть вибирати всіх депутатів, крім депутатів обласних рад.
У Житомирі, Кривому Розі, Кропивницького, Полтаві та Херсоні буде 5 бюлетенів: там будуть вибирати ще й депутатів районних у місті рад.
Ще один додатковий бюлетень видадуть в Чернігівській області, на окрузі №208 – для вибору депутата у Верховну Раду (замість загиблого Валерія Давиденко).
Голубий – депутати обласної Ради
Зелений – депутати районної Ради
Жовтий – депутати міської ради
Темно-сірий – районні Ради в місті
Світло-сірий – Сільські та селищні Ради
Рожевий – мери міст, голови села та селищ
У лівій частині вказані назви партій з прізвищами їхніх лідерів. Праворуч – перелік від 5 до 12 кандидатів від кожної політсили. У центрі – порожній квадрат для позначки за партію і квадрат з трафаретом для вибору номера кандидата від цієї партії.
Як правильно заповнити бюлетень на виборах
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ЦВК розповіли як проголосувати за допомогою програми Дія.