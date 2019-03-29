Выборы 2019: что делать, если в день голосования не нашли себя в списках

Выборы президента Украины состоятся уже меньше чем через двое суток. У украинцев было достаточно времени для того, чтобы проверить себя в списках избирателей. Впрочем, если в списках произошла какая-то ошибка, и эту ситуацию вы решить не успели, то проголосовать во втором туре выборов президента Украины еще можно успеть.

Об этом в эфире утренней программы на телеканале "UA:Перший" рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

"Времени было достаточно. Было несколько месяцев для того, чтобы проверить себя в списках избирателей, и сменить место голосования. Часто мы делаем все в последний момент, и поэтому в последние дни, когда это можно было сделать, образовались очереди в соответствующих органах", - сказал он.

В Госреестре можно было пересмотреть данные о себе и узнать адрес избирательного участка, куда тому или иному человеку можно идти голосовать.

Недавно в Центральной избирательной комиссии рассказали, сколько украинцев проверили себя в списке избирателей. По их данным, таких людей оказалось почти 300 тысяч. Станислав Куценко уверен: то, что так много людей решили изменить место голосования – однозначно позитив и свидетельствует о большом желании проголосовать.

Фото: Если в день голосования не нашли себя в списках - обращайтесь в суд (РБК-Украина)

"Это говорит о том, что есть интерес к выборам президента. Тем более в этом году сохраняется большая интрига. В списке зарегистрировано 39 кандидатов, и есть возможность сделать осознанный выбор. 31 марта просто надо взять паспорт и прийти проголосовать. У украинцев была возможность проверить себя в списках избирателей. Я это сделал и других призывал это сделать. Ведь пойти на выборы – это возможность повлиять на изменения в стране", - добавил Куценко.

А что делать, когда уже именно в день выборов 31 марта оказалось, что вас нет в избирательных списках?

По словам руководителя столичной юстиции, практически единственный выход в такой ситуации – сразу же обращаться в суд. Впрочем, много кто говорит о том, что это мало что решит. Ведь голосование – это дело только одного дня, а суд так быстро решения обычно не принимает. Однако Куценко убежден, что это все же действенный способ.

"Конечно, суды в день выборов достаточно перегружены, но часто им удается принимать такое решение", - прокомментировал Станислав Куценко.

Впрочем, если эту проблему вы не решили до первого тура выборов, после него есть шансы исправить ситуацию и проголосовать уже во втором туре выборов, напоминают эксперты.

Ранее мы писали инструкцию о том, чего категорически нельзя делать на избирательном участке во время выборов 31 марта.

Также сообщалось, сможет ли Верховная рада ослабить власть президента после выборов. Если верить результатам социологических опросов, основная борьба за президентское кресло развернется между тремя кандидатами.