Вибори 2019: що робити, якщо в день голосування не знайшли себе у списках

Вибори президента України відбудуться вже менше ніж за дві доби. У українців було вдосталь часу для того, щоб перевірити себе у списках виборців. Втім, якщо у списках сталася якась помилка, і цю ситуацію ви вирішити не встигли, то проголосувати у другому турі виборів президента України ще можна встигнути.

Про це в ефірі ранкової програми на телеканалі "UA:Перший" розповів очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.

"Часу було вдосталь. Було кілька місяців для того, щоб і перевірити себе у списках виборців, і змінити місце голосування. Часто ми робимо все у останній момент, і тому в останні дні, коли це можна було зробити, утворилися черги у відповідних органах", - сказав він.

У Держреєстрі можна було переглянути дані про себе і дізнатися адресу тієї виборчої дільниці, куди тій чи іншій людині можна йти голосувати.

Нещодавно у Центральній виборчій комісії розповіли, скільки українців перевірили себе у списку виборців. За їх даними, таких людей виявилося майже 300 тисяч. Станіслав Куценко впевнений: те, що так багато людей вирішили змінити місце голосування – однозначно позитив і свідчить про велике бажання проголосувати.

Фото: Якщо в день голосування не знайшли себе у списках - звертайтеся до суду (РБК-Україна)

"Це говорить про те, що є інтерес до виборів президента. Тим більше цього року зберігається велика інтрига. У списку зареєстровано 39 кандидатів, і є можливість зробити свідомий вибір. 31 березня просто треба взяти паспорт і прийти проголосувати. У українців була можливість перевірити себе у списках виборців. Я це зробив і інших закликав це зробити. Адже піти на вибори – це можливість вплинути на зміни в країні", - додав Куценко.

А що робити, коли вже саме в день виборів 31 березня виявилося, що вас немає у виборчих списках?

За словами очільника столичної юстиції, практично єдиний вихід у такій ситуації – відразу ж звертатися до суду. Втім, багато хто говорить про те, що це мало що вирішить. Адже голосування – це справа тільки одного дня, а суд так швидко рішення зазвичай не приймає. Проте Куценко переконаний, що це все ж дієвий спосіб.

"Звичайно, суди у день виборів досить перезавантажені, але часто їм вдається приймати таке рішення", - прокоментував Станіслав Куценко.

Втім, якщо цю проблему ви не вирішили до першого туру виборів, після нього є шанси виправити ситуацію і проголосувати вже у другому турі виборів, нагадують експерти.

Раніше ми писали інструкцію про те, чого категорично не можна робити на виборчій дільниці під час виборів 31 березня.

Також повідомлялося, чи зможе Верховна рада послабити владу президента після виборів. Якщо вірити результатам соціологічних опитувань, основна боротьба за президентське крісло розгорнеться між трьома кандидатами.