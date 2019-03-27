Выборы 2019: астрологи дали любопытный прогноз

Выборы президента Украины 2019 не принесут особых изменений жителям страны. По словам астрологов, 31 марта - день, когда украинцы будут выбирать президента, - с одной стороны положительная дата. По месячному календарю это день Черепахи, которая является символом спокойствия, устойчивости мироздания, незыблемости познания и мира. Астрологи говорят, что в этот день на востоке Украины даже не должны стрелять.

А вот для процесса голосования этот день чуть ли не самый худший.

"В этот день символ бюллетеней и подсчетов (Меркурий) будет соединяться с Нептуном. Поэтому могут быть фальсификации, подвохи..." - говорит астролог Влад Росс в комментарии ТСН.

Влад Росс (скриншот / ТСН)

Явка избирателей 31 марта будет высокой, уверен специалист. Но при этом есть риск того, что решения украинцев будут очень эмоциональными и импульсивными. Из-за этого украинцы могут случайно проголосовать не за того кандидата, которого они действительно хотели видеть на посту президента.

"Весна - это всегда импульсивность, спонтанные решения. Никто никакие программы читать не будет, и все будет приниматься в последний момент", - уверен Влад Росс.

Юрий Буянов (скриншот / ТСН)

По словам астрологов, больше позитивных изменений украинцам принесут парламентские выборы. А уже в 2022 году в Украине будет грандиозный экономический подъем. Также стране предложат вступление в НАТО и Евросоюз.

Ранее мольфары и экстрасенсы назвали победителя выборов президента Украины и выразили уверенность, что кандидат-победитель не даст поводов гражданам для беспокойства и продолжит вести Украину в направлении Европы.