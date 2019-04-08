Вятрович предложил переименовать "имперские" бренды в Украине

В Украине должны рассмотреть вопрос переименования не только населенных пунктов, площадей, улиц и других топонимов, но и вопрос переименования юридических лиц.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции об итогах декоммунизации.

По его словам, за декоммунизацией должна идти деколонизация – лишение следов памяти тоталитарного имперского прошлого.

"Мы считаем, что должен произойти процесс уточнения определенных дат основания населенных пунктов. Например, это касается той же Одессы, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18 века. То же касается Мариуполя, Павлограда, современного города Днепр и так далее. Это процесс, который разрушит важный для современной истории миф о том, что эти населенные пункты якобы были оцивилизованы только после появления там империи", - подчеркнул историк.

Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Также стоит говорить о переименовании юридических лиц, сказал он.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как появляются различного рода бренды, которые используются как инструменты популяризации российского имперского прошлого в Украине. Мы убеждены, что этот процесс (переименование юридических лиц – ред.) должен состояться в Украине", – заявил В'ятрович.

По его словам, уже начался процесс подготовки такого законопроекта.

"Состоялись первые общественные слушания две недели назад. Общественные слушания будут продолжаться, и мы надеемся, что через несколько месяцев сможем представить наш законопроект. И надеемся, что этот парламент поспособствует тому, что мы будем отдаляться и от российско-имперского прошлого", - добавил он.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти похвалил новый закон об УПА.

Тем временем в России Владимира Вятровича открыли дело за "реабилитацию нацизма". Страна-агрессор обвиняет его в отрицании принадлежности украинских националистов к войскам СС.