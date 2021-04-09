"Вы женщина, не так ли?" Острые и неполиткорректные цитаты принца Филиппа

Принц Филипп, умерший незадолго до 100-летнего юбилея , прославился своим острым языком. Еще до женитьбы на Елизавете II о принце говорили, как о грубом, резком и неполиткорректном парне, из-за чего отец будущей королевы "со скрипом" дал согласие на их брак.

Ниже в материале мы собрали самые острые словечки герцога Эдинбургского, которые он не стеснялся выдавать.

Принц Филипп был человеком военным, он прошел Вторую мировую войну, что может в некоторой степени оправдать его острословие.

"Чем вы полоскаете горло? Камешками?" (Из разговора с певцом Томом Джонсом после Королевского эстрадного выступления, 1969 год).

"Я объявляю эту штуку открытой, чем бы она ни была" (Во время визита в Канаду в 1969 году).

"Все говорили, что у нас должно быть больше свободного времени. Теперь они жалуются, что безработные" (Во время рецессии 1981 года).

"Приятная перемена - оказаться в стране, которой не управляет ее народ" (Парагвайскому диктатору Альфредо Стресснеру).

"У нас не было советников, которые бегали вокруг каждый раз, когда кто-то стрелял из пистолета, и спрашивал: "Ты как? Все в порядке? Ты уверен, что у тебя нет ужасной проблемы?" (На встрече, где обсуждали психологическое консультирование военнослужащих в 1995 году).

"Если игрок в крикет, например, внезапно решил пойти в школу и забить множество людей до смерти крикетной битой, что он мог бы сделать очень легко, я имею в виду, вы собираетесь запретить крикетные биты? (В 1996 году, на фоне призывов запретить огнестрельное оружие после стрельбы в Данблейне).

"Они, должно быть, сошли с ума (На Соломоновых островах в 1982 году, когда ему сказали, что ежегодный прирост населения составляет 5%).

"Вы женщина, не так ли?" (В Кении в 1984 году после принятия небольшого подарка от местной жительницы).

"Если вы останетесь здесь намного дольше, у вас будут узкие глаза" (Британским студентам в Китае во время государственного визита в 1986 году).

"Ты слишком толстый, чтобы быть космонавтом" (13-летнему Эндрю Адамсу, который сказал Филиппу, что хочет отправиться в космос).



"Я бы хотел, чтобы он выключил микрофон" (На Королевском эстрадном представлении, наблюдая за выступлением сэра Элтона Джона в 2001 году).

"Вы все еще метаете друг в друга копьями?" (В Австралии в 2002 году во время разговора с успешным предпринимателем-аборигеном).

"Меня бы арестовали, если бы я расстегнул это платье" (25-летней члену совета Ханне Джексон, которая была одета в платье с застежкой-молнией по всей длине, во время юбилейного визита в Бромли в мае 2012 года).

"Если бы этому человеку удалось похитить Анну, она бы устроила ему настоящий ад в плену" (О боевике, который пытался похитить королевскую принцессу в 1974 году).

"Когда мужчина открывает дверцу машины для жены, это либо новая машина, либо новая жена" (О замужестве).