Не хотел суеты: стало известно, где и как похоронят принца Филиппа

Принц Филипп умер 9 апреля, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего несколько месяцев.

Где и когда похоронят герцога Эдинбургского и что ждет королевскую семью в ближайшие дни - читайте в нашем материале ниже.

Будут ли у принца Филиппа государственные похороны?

Несмотря на то, что принц Филипп имеет право на государственные похороны, неизвестно, будут ли они у мужа королевы Елизаветы ІІ, поскольку ранее он заявлял, что не хочет "суеты" вокруг этого ритуала.

Да, оказывается, еще при жизни он принимал активное участие в организации собственных похорон, которые координируются канцелярией лорда Чемберлена в Букингемском дворце.

По информации британских СМИ, тело герцога будет лежать не в Вестминстерском аббатстве, а во дворце Сент-Джеймс. Там, к слову, лежало несколько дней тело принцессы Дианы перед ее похоронами в 1997 году.

Известно также, что в этот период доступ к телу Филиппа будет закрыт для публики, поэтому миллионы поклонников королевской семьи не смогут скорбеть у гроба принца.

Панихида пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и это будет в стиле и по традициям "воинских похорон", а не государственных. Среди скорбящих будут только родственники, друзья и главы государств из стран Содружества.

Елизавета ІІ и принц Филипп (фото: Getty Images)

Где будет похоронен принц Филипп?

Принц будет похоронен в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка, которые закрыты для посещения. Поэтому побывать на месте последнего упокоения Филиппа будет невозможно для рядового жителя Британии (или других стран).

В садах Фрогмора есть три места захоронения - Мавзолей герцогини Кентской, Королевское кладбище и Королевский мавзолей. Последний используется в основном для членов королевской семьи, которые не были правящими монархами, как и Филипп.

Королевская усыпальница во Фрогморе (фото: wikipedia.org)

Где похоронены другие члены королевской семьи?

Большинство правящих монархов Великобритании похоронены в Вестминстерском аббатстве и часовне Святого Георгия.

Однако королева Виктория была похоронена вместе с принцем Альбертом в Королевском мавзолее в садах Фрогмор.

Королева-мать и принцесса Маргарет похоронены в часовне Святого Георгия вместе с отцом королевы, королем Георгом VI.

Часовня Святого Георгия также является местом последнего упокоения королей, включая Генриха VIII, Карла I, Георга III, Георга V и Эдуарда VII.

Королевская усыпальница во Фрогморе (фото: wikipedia.org)

Добавим, что у Елизаветы ІІ начался восьмидневный траур. В течение этого времени новые законопроекты от британского парламента не получат королевского одобрения, а все государственные дела будут приостановлены в память о принце Филиппе.

Лишь после похорон мужа королева вернется к своим обязанностям "за закрытыми дверями".

"Маловероятно, что мы увидим королеву публично в течение месяца, потому что вся королевская семья по протоколу должна скорбеть в течение 30 дней", - пишут британские СМИ.

Елизавета ІІ и принц Филипп (фото: Getty Images)