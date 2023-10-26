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"Ви больниє люді". У Києві таксист відмовився говорити українською мовою та виставив речі пасажирів (відео)

У Києві помітили "ватного" таксиста (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві двох пасажирок таксист відмовився обслуговувати державною мовою та виставив їх речі з машини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Смолія.

Деталі скандалу з таксистом у Києві

Таксист відмовився виконувати Закон, який зобов'язує його обслуговувати українською і почав виставляти речі пасажирів з багажника до завершення поїздки.

Його автомобіль – Hyundai Sonata, номерний знак АА2466ВМ.

Коли пасажирка попросила його говорити українською мовою, він сказав їй: "Вы больные люди".

"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричав водій.

З'ясувалося, що жінки скористалися послугами замовлення таксі Bolt.

Що думають українці

У коментарях із цього приводу розгорнулися справжні баталії. Одні написали, що таксист зобов'язаний говорити державною мовою, інші впевнені, що це не проблема.

  • Звільнити за незнання мови країни, в якій живеш і працюєш, дати статус іноземця і без іспитів не брати на роботу. Повивчають швиденько.
  • Не штраф, а за порєбрік на історичне кацапське звалище історії.
  • На фронті таке лайно небезпечне, а від на розмінування полів щось хоч завтра.
  • Війна почалася із-за таких як ти, яка різниця, може брати та іншого непотрібу.

Раніше українська актриса поскаржилася на неадекватного таксиста.

До речі, одеський таксист розхвалював Путіна та виправдовував звірства росіян.

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Київтаксисты