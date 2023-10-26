"Ви больниє люді". У Києві таксист відмовився говорити українською мовою та виставив речі пасажирів (відео)

У Києві двох пасажирок таксист відмовився обслуговувати державною мовою та виставив їх речі з машини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Смолія.
Таксист відмовився виконувати Закон, який зобов'язує його обслуговувати українською і почав виставляти речі пасажирів з багажника до завершення поїздки.
Його автомобіль – Hyundai Sonata, номерний знак АА2466ВМ.
Коли пасажирка попросила його говорити українською мовою, він сказав їй: "Вы больные люди".
"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричав водій.
З'ясувалося, що жінки скористалися послугами замовлення таксі Bolt.
У коментарях із цього приводу розгорнулися справжні баталії. Одні написали, що таксист зобов'язаний говорити державною мовою, інші впевнені, що це не проблема.
Раніше українська актриса поскаржилася на неадекватного таксиста.
До речі, одеський таксист розхвалював Путіна та виправдовував звірства росіян.