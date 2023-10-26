"Вы больные люди". В Киеве таксист отказался говорить на украинском языке и выставил вещи пассажиров (видео)

В Киеве двух пассажирок таксист отказался обслуживать на государственом языке и выставил их вещи из машины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Смолия.
Так, таксист отказался выполнять Закон, обязывающий его обслуживать по-украински и начал выставлять вещи пассажиров из багажника до завершения поездки.
Его автомобиль - Hyundai Sonata, номерной знак АА2466ВМ.
Когда пассажирка попросила его говорить по-украински, он сказал ей: "Вы больные люди".
"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричал водитель.
Выяснилось, что женщины воспользовались сервисом заказа такси Bolt.
В комментариях по этому поводу развернулись настоящие баталии. Одни написали, что таксист обязан говорить на государственном языке, другие уверены, что это совсем не проблема.
Ранее украинская актриса пожаловалась на неадекватного таксиста.
Кстати, одесский таксист расхваливал Путина и оправдывал зверства россиян.