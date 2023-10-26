RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вы больные люди". В Киеве таксист отказался говорить на украинском языке и выставил вещи пассажиров (видео)

В Киеве заметили "ватного" таксиста (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве двух пассажирок таксист отказался обслуживать на государственом языке и выставил их вещи из машины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Смолия.

Детали скандала с таксистом в Киеве

Так, таксист отказался выполнять Закон, обязывающий его обслуживать по-украински и начал выставлять вещи пассажиров из багажника до завершения поездки.

Его автомобиль - Hyundai Sonata, номерной знак АА2466ВМ. 

Когда пассажирка попросила его говорить по-украински, он сказал ей: "Вы больные люди".

"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричал водитель.

Выяснилось, что женщины воспользовались сервисом заказа такси Bolt.

 

Что думают украинцы

В комментариях по этому поводу развернулись настоящие баталии. Одни написали, что таксист обязан говорить на государственном языке, другие уверены, что это совсем не проблема.

  • Звільнити за незнання мови країни в якій живеш і працюєш, дати статус іноземця і без іспитів не брати на роботу. Повивчають швиденько.
  • Не штраф, а за порєбрік на історичну кацапську свалку історії.
  • На фронті таке лайно небезпечне, а от на розмінування полів то хоч завтра.
  • Війна почалася із за таких як ти, какая разніца, може братья та іншого непотрібу.
  •  

Ранее украинская актриса пожаловалась на неадекватного таксиста.

Кстати, одесский таксист расхваливал Путина и оправдывал зверства россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевтаксисты