"Вы больные люди". В Киеве таксист отказался говорить на украинском языке и выставил вещи пассажиров (видео)

Детали скандала с таксистом в Киеве

Так, таксист отказался выполнять Закон, обязывающий его обслуживать по-украински и начал выставлять вещи пассажиров из багажника до завершения поездки.

Его автомобиль - Hyundai Sonata, номерной знак АА2466ВМ.

Когда пассажирка попросила его говорить по-украински, он сказал ей: "Вы больные люди".

"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричал водитель.

Выяснилось, что женщины воспользовались сервисом заказа такси Bolt.

Что думают украинцы

В комментариях по этому поводу развернулись настоящие баталии. Одни написали, что таксист обязан говорить на государственном языке, другие уверены, что это совсем не проблема.