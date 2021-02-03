ВВС США "нацелят" на Россию сверхзвуковые бомбардировщики (фото)

Военно-воздушные силы США отправят свои сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer в Норвегию "с прицелом на близлежащую Россию и Арктику".

Об этом пишет американское издание The Drive.

Отмечается, что самолеты в модификации B-1B уже в конце недели прибудут из базы Техаса на норвежский аэродром Орланд. Некоторые летчики, к слову, уже прибыли в Скандинавию.

Американские военные в Норвегии (фото: forsvaret.no)

"Оперативная готовность и наша способность поддерживать наших союзников и партнеров имеют решающее значение для общего успеха. Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и надеемся на будущее сотрудничество для укрепления нашей коллективной обороны", - приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригяна.

Журналисты отмечают, что Орланд находится примерно в 480 км от Северного полярного круга, а развертывание сил ВВС США в Европе указывает на стремление "работать вместе с союзниками по НАТО и другими партнерами на северо-западных границах России, а также о способности действовать на Крайнем Севере".

Также на этой военной базе расширят парк истребителей-невидимок F-35A Королевских ВВС Норвегии.

Кроме того, по информации издания, сейчас РФ усиливает свой Северный флот, в связи с чем в Норвегии участится присутствие американских субмарин.

Вот так выглядит Rockwell B-1B Lancer (фото: wikipedia.org)

Ранее мы писали, что американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной.

Напомним, что не так давно российские СМИ устроили панику из-за ядерных бомбардировщиков США, совершивших рейд над нашей страной.

Также летом американские F-22 перехватили российских бомбардировщиков возле Аляски.