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ВВС попала в скандал из-за "российского" Крыма: украинская сторона жестко отреагировала

Автор: Styler

Российская редакция ВВС попала в скандал после того как в публикации о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального назвала оккупированные Симферополь и Севастополь территорией РФ.

В своем посте в Facebook издание перечислило российские города, в которых люди вышли на массовые протесты против задержания Навального. В список попали два города из аннексированного Крыма.

Скриншот с Facebook

Под этим постом сразу же высказался председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он спросил, когда это Севастополь и Симферополь стали российскими городами, как показано на карте издания.

Скриншот с Facebook

Также поступила реакция спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко. На своей странице в Twitter он призвал журналистов не распространять ложные российские нарративы.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами.

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Скриншот с Twitter

К ВВС в Twitter также обратился бывший глава украинского МИД Павел Климкин у себя в Twitter. Он отметил, что в последнее время известные СМИ очень часто ошибаются и изображают Крым территорией РФ.

Скриншот с Twitter

Напомним, в России заявили, что на территории Чечни и Ингушетии в 2020 году уничтожили 16 боевиков из так называемой "банды Бютукаева", в которую входили "боевики из Украины".

Ранее украинская писательница Лариса Ницой объяснила разницу между украинцами и россиянами на примере ругательств.

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