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Не вводьте це! 4 символи, які можуть перетворити ваш iPhone та iPad на "цеглу"

Цей конкретний набір символів може призвести до збою домашнього екрану на iPhone або iPad (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Введення всього чотирьох символів у пошуку Spotlight або бібліотеці додатків може викликати серйозний збій у роботі вашого iPhone та iPad.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт CNET, який публікує новини, статті, огляди та відео, присвячені технологіям.

Що відомо про збій

Введення символів "":: у трьох конкретних місцях на вашому iPhone призводить до збою Springboard, додатка, який керує головним екраном, що, у свою чергу, призводить до збою вашого головного екрану:

  • Функція пошуку на головному екрані
  • Поле пошуку у бібліотеці додатків
  • Поле пошуку у додатку "Налаштування"

Дослідник безпеки в Mastodon опублікував твіт X, що вказує на цей недолік. Технічно перші три символи запускають помилку - будь-який введений після цього символ виконує її.

Проте експерти наголошують, що це не загроза безпеці, і викликана помилка не може бути використана третіми особами. Ця помилка також не є постійною у поточних бета-версіях iOS 18.

Введення "":: у полі пошуку на головному екрані (ліворуч) або в бібліотеці додатків (праворуч) призводить до збою головного екрана (фото: CNET)

На iPad Pro (3-го покоління) з iPadOS 17.6.1, поточної версії випуску, помилка не виникала у рядку пошуку на головному екрані, але викликала збій Springboard з пошуку в бібліотеці додатків та пошуку в застосунку "Налаштування", повертаючи пристрій на екран блокування.

Це не вперше, коли випадкові символи призводять до збоїв на iPhone. "Текстові бомби" переслідували користувачів iPhone у 2020, 2018, 2017 та 2015 роках.

На щастя, нова помилка, схоже, є просто багом, а не вектором атаки, як деякі з попередніх, які могли спричинити збій вашого телефону, коли хтось відправляв текст у повідомленні.

У нас також є матеріал про 10 порад, які допоможуть зробити екран вашого iPhone більш зручним для читання.

А ще ми писали про те, що таке CrowdStrike і чому через нього стався світовий IT-збій.

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