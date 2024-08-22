RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не вводите это! 4 символа, которые могут превратить ваш iPhone и iPad в "кирпич"

Этот конкретный набор символов может привести к сбою домашнего экрана на вашем iPhone или iPad (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Ввод всего четырех символов в поиске Spotlight или библиотеке приложений может вызвать серьезный сбой в работе вашего iPhone и iPad.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNET, который публикует новости, статьи, обзоры и видео, посвященные технологиям.

Что известно про сбой 

Ввод символов "":: в трех конкретных местах на вашем iPhone приводит к сбою Springboard, приложения, которое управляет главным экраном, что, в свою очередь, приводит к сбою вашего главного экрана: 

  • Функция поиска на главном экране 
  • Поле поиска в библиотеке приложений 
  • Поле поиска в приложении "Настройки" 

Исследователь безопасности в Mastodon опубликовал твит в X, указывающий на этот недостаток. Технически, первые три символа запускают ошибку - любой введенный после этого символ выполняет ее. 

Однако эксперты подчеркивают, что это не угроза безопасности, и вызванная ошибка не может быть использована третьими лицами. Эта ошибка также не является постоянной в текущих бета-версиях iOS 18. 

Ввод "":: в поле поиска на главном экране (слева) или в библиотеке приложений (справа) приводит к сбою главного экрана (фото: CNET)

На iPad Pro (3-го поколения) с iPadOS 17.6.1, текущей версии выпуска, ошибка не возникала в строке поиска на главном экране, но вызывала сбой Springboard из поиска в библиотеке приложений и поиска в приложении "Настройки", возвращая устройство на экран блокировки. 

Это не первый раз, когда случайные символы приводят к сбоям на iPhone. "Текстовые бомбы" преследовали пользователей iPhone в 2020, 2018, 2017 и 2015 годах.  

К счастью, новая ошибка, похоже, является просто багом, а не вектором атаки, как некоторые из предыдущих, которые могли привести к сбою вашего телефона, когда кто-то отправлял текст в сообщении. 

У нас также есть материал про 10 советов, которые помогут сделать экран вашего iPhone более удобным для чтения.

А еще мы писали о том, что такое CrowdStrike и почему из-за него произошел мировой IT-сбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhoneiPad