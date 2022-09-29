"Вважаю себе військовозобов'язаною": Лоліта Мілявська вирішила рятувати "божевільних" росіян

Лоліта Мілявська, відома естрадна артистка, яка народилася та виросла в Україні, раптово вирішила стати рятівницею для росіян. Вона вже багато років живе в Росії й останніми роками дуже негативно висловлюється про рідну країну.

За даними російських ЗМІ, після оголошення мобілізації зірки почали масово відмовлятися від концертів. Але Мілявська вважає, що її творчість – саме те, що потрібне росіянам.

Вона відмовилася скасовувати свої концерти та продовжила тур віддаленими містами. І заявила, що її робота є дуже важливою.

"Я не скасую жодного концерту, якщо на те не буде державної волі. Тому, що вважаю свою роботу і своїх колег схожою на роботу психотерапевта. Те, що я спостерігаю, це божевілля, божевілля у вигляді паніки. Саме паніка найгірший порадник у будь-які часи. Паніка руйнує психіку", – цитує Лоліту kp.ru.

Артистка додала, що зараз зустрічає багато людей, чия психіка підірвана коронавірусом, а зараз ситуація стала ще гіршою.

"Тому в цьому випадку, вибачте, я вважаю себе військовозобов'язаною. І я зобов'язана робити ту роботу, яку не роблять психотерапевти. Кожен концерт дає бажання жити, напевно, протягом чотирьох-п'яти днів. А це вже дуже багато. Це важливо для прийняття. рішень. Я та людина, яка завжди думає про майбутнє. І я впевнена, що воно у нас буде. Ненавиджу паніку", - пояснила Мілявська.

Вона додала, що останнім часом вже п'ятеро її друзів покинули цю землю і частина з них не впоралася зі станом паніки.