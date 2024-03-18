UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Любив життя, свою країну і роботу": на війні загинув відомий український журналіст

Петро Цурукін (фото: facebook.com/petro.tsurukin)
Автор: Іванна Пашкевич

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув колишній редактор СТБ і ведучий телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням повідомлення міської ради Трускавця, звідки був родом захисник.

Що відомо про загибель військового

У дописі йдеться про те, що Петра понад пів року вважали зниклим безвісти. Офіційною ж датою його загибелі вважається 4 червня 2023 року.

"На жаль, найгірші побоювання підтвердилися - воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", - написали в міській раді.

Петро Цурукін (фото: facebook.com/tmr.gov.ua)

Смерть воїна також прокоментував шеф-редактор телеканалу СТБ Ігор Войцішевський.

"З 2012 року він встиг попрацювати на багатьох проєктах і став вірним другом, крутим професіоналом і надійним плечем для всіх, кому пощастило його знати. Петро любив життя, свою країну і улюблену роботу, та у 23-му році вирішив пристати до лав ЗСУ і захищати нас з вами. Навіть на фронті він боронив Україну з позивним "СТБ", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що на телеканалі СТБ Петро Цурукін працював головним редактором проєкту "Один за всіх", а на каналі Kyiv Live - ведучим.

У воїна залишилися мама та бабуся.

Петро Цурукін (фото: facebook.com/petro.tsurukin)

Раніше ми розповідали, що на війні загинув відомий журналіст, який пішов на фронт добровольцем.

Також ми писали, що, захищаючи Україну від окупантів, загинув 22-річний кінооператор.

Читайте РБК-Україна в Google News
СТБЗбройні сили УкраїниВійна в Україні