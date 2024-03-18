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"Любил жизнь, свою страну и работу": на войне погиб известный украинский журналист

Петр Цурукин (фото: facebook.com/petro.tsurukin)
Автор: Иванна Пашкевич

Защищая Украину от российских оккупантов погиб бывший редактор СТБ и ведущий телеканала Kyiv Live Петр Цурукин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение городского совета Трускавца, откуда был родом защитник.

Что известно о гибели военного

В сообщении говорится, что Петра более полугода считали пропавшим без вести. Официальной же датой его смерти считается 4 июня 2023 года.

"К сожалению, самые плохие опасения подтвердились - воин-Герой действительно погиб. Выражаем искренние соболезнования маме Леси Васильевне, семье, друзьям и всем, кто знал покойного Петра", - написали в городском совете.

Петр Цурукин (фото: facebook.com/tmr.gov.ua)

Смерть воина также прокомментировал шеф-редактор телеканала СТБ Игорь Войцишевский.

"С 2012 года он успел поработать на многих проектах и стал верным другом, крутым профессионалом и надежным плечом для всех, кому посчастливилось его знать. Петр любил жизнь, свою страну и любимую работу, и в 23 году решил присоединиться к рядам ВСУ и защищать нас с вами, даже на фронте он защищал Украину с позывным "СТБ", - написал он на своей Facebook-странице.

Отметим, что на телеканале СТБ Петр Цурукин работал главным редактором проекта "Один за всех", а на канале Kyiv Live - ведущим.

У воина остались мама и бабушка.

Петр Цурукин (фото: facebook.com/petro.tsurukin)

Ранее мы рассказывали, что на войне погиб известный журналист, ушедший на фронт добровольцем.

Также мы писали, что, защищая Украину от оккупантов, погиб 22-летний кинооператор.

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