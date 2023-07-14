Втратив руки, зір і частково слух. Дружина пораненого воїна розчулила історією свого чоловіка

"Штурмував" військкомат, аби піти добровольцем на фронт

Андрій добровольцем пішов на фронт і вже за деякий час став командиром окремого підрозділу аеророзвідки 47-ї бригади. Під час одного з розвідувальних завдань він зазнав важких поранень - снаряд упав зовсім близько до нього.

Побратими Андрія та медики, які його евакуювали, були впевнені, що не довезуть хлопця. Сам же ж Андрій до останнього був при тямі та віддавав накази.

Воїн втратив обидві руки, очі та частково - слух. В нього майже не було обличчя.

Андрій та Аліна Смоленські (фото:Instagram.com/ alina_smolenska)

"Я дізналася найжахливішу новину в своєму житті. Мій коханий в реанімації. Він втратив очі та частково верхні кінцівки. Має численні переломи на обличчі та контузію легень", - писала його дружина Аліна у соцмережах.

Відтоді Андрій проходить дуже важке лікування, поруч з ним завжди його дружина.

"Він принципова та волелюбна людина. Війна не стала виключенням. Вірю, що зовсім скоро стан Андрія стабілізується і ми почнемо активне лікування", - пише Аліна.

Андрій та Аліна Смоленські (фото: Instagram.com/ alina_smolenska)

Навіть у лікарні воїн не втрачає оптимізму

У лікарні сім'ю Смоленських помітили військові фотографи Ліберови й зафіксували знімками усю ніжність, з якою Аліна дбає про чоловіка.

"Хлопець зустрічає нас в гарному настрої, жартує та посміхається. Аліна допомагає йому поїсти, зустрічає фізіотерапевта, а після процедури - просто лягає поряд. І те, як вони лежать вдвох - говорить більше будь-яких слів", - пишуть фотографи в Instagram.

Аліна не відходить від пораненого чоловіка (фото: Instagram.com/ libkos)

Вони зазначають, що Андрій постійно аналізує, що він зробив не так у той фатальний день. Чи змінилось би щось, якби він виїхав з позиції раніше, чи навпаки затримався. Але ніколи не думає про те, що міг би не йти на війну. Для нього такого варіанту не існує.

"Сьогодні хлопець стабільний, але Андрію та Аліні ще доведеться пройти складну реабілітацію. До того ж вони активно вивчають можливості так званого біонічного зору. Все це потребує великих грошей", - зазначають Ліберови.

Дружина Андрія Смоленського проводить збори коштів на лікування воїна у своїх соцмережах.

Андрій Смоленський потребує дорогого лікування (фото: Instagram.com/libkos)