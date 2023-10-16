Втратила ногу після обстрілу - і перемогла на змаганнях: унікальна історія 7-річної гімнастки у музеї "Голоси мирних"

"Того літнього дня Марія була на подвір’ї свого будинку. Як летить ракета, вона навіть не почула. Але відчула вибух сповна. Коли оговталася, стала шукати Сашу.

"Доня лежала на животі. На її ніжці була бетонна плита, дуже важка і дуже велика. Рука вивихнута - кістки видні, пальчик висить. І на голові в неї було дуже багато ударів", - пригадує Марія.

Сусіди допомогли підняти плиту й відвезти дитину до лікарні. Дівчинку прооперували. Медики насамперед непокоїлися через ймовірність тяжких наслідків струсу мозку.

"Лікарі про ніжку спочатку нічого не говорили. Вже пізніше, коли побачили, що не відновився кровообіг і вона холодна, - стали нас готувати до ампутації", - розповідає Марія.

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