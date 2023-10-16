Потеряла ногу после обстрела - и победила на соревнованиях: уникальная история 7-летней гимнастки в музее "Голоса мирных"

"В тот летний день Мария была во дворе своего дома. Как летит ракета, она даже не услышала. Но почувствовала взрыв сполна. Когда пришла в себя, стала искать Сашу.

"Дочка лежала на животе. На ее ножке была бетонная плита, очень тяжелая и очень большая. Рука вывихнута - кости видны, пальчик висит. И на голове у нее было очень много ударов", - вспоминает Мария.

Соседи помогли поднять плиту и отвезти ребенка в больницу. Девочку прооперировали. Медики прежде всего беспокоились из-за вероятности тяжелых последствий сотрясения мозга.

"Врачи о ножке поначалу ничего не говорили. Уже позже, когда увидели, что не восстановилось кровообращение и она холодная, - стали нас готовить к ампутации", - рассказывает Мария.

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