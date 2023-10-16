Потеряла ногу после обстрела - и победила на соревнованиях: уникальная история 7-летней гимнастки в музее "Голоса мирных"

Семилетней гимнастке Саше в результате российских обстрелов в Одесской области пришлось ампутировать ножку. После протезирования девочка вернулась к тренировкам и одержала победу на соревнованиях по художественной гимнастике в Черноморске.
Историю дочери музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова рассказала ее мама Мария Паскаль.
"В тот летний день Мария была во дворе своего дома. Как летит ракета, она даже не услышала. Но почувствовала взрыв сполна. Когда пришла в себя, стала искать Сашу.
"Дочка лежала на животе. На ее ножке была бетонная плита, очень тяжелая и очень большая. Рука вывихнута - кости видны, пальчик висит. И на голове у нее было очень много ударов", - вспоминает Мария.
Соседи помогли поднять плиту и отвезти ребенка в больницу. Девочку прооперировали. Медики прежде всего беспокоились из-за вероятности тяжелых последствий сотрясения мозга.
"Врачи о ножке поначалу ничего не говорили. Уже позже, когда увидели, что не восстановилось кровообращение и она холодная, - стали нас готовить к ампутации", - рассказывает Мария.
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