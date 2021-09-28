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Второй удар подряд: сегодня Землю снова накроет магнитная буря

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Вторник 28 сентября 2021 08:02
Второй удар подряд: сегодня Землю снова накроет магнитная буря Магнитная буря 28 сентября 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накроет землю во вторник, 28 сентября. Этот удар будет менее сильным, но его почувствуют многие люди. Такая буря может спровоцировать головные боли и раздражительность.

Как обезопасить свое здоровье от магнитной бури и какое время будет самых опасным – читайте в материале ниже.

Магнитная буря четвертого уровня накроет Землю около 8 часов утра. Ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей могло быть уже накануне вечером. Пик этой бури придется на период с 8 до 11 утра. В это время могут наблюдаться такие симптомы:

  • Головная боль
  • Упадок сил
  • Нарушение концентрации внимания
  • Апатия и раздражительность
  • Отсутствие аппетита
  • Повышенная эмоциональность
  • Сонливость
  • Тахикардия и скачки артериального давления
  • Обострение хронических заболеваний

Второй удар подряд: сегодня Землю снова накроет магнитная буря

Магнитная буря 28 сентября

Как снизить воздействие этой бури

Утром обязательно сделайте зарядку и примите контрастный душ. Вместо чашки кофе выпейте чай с травами и поддерживайте в течение дня водный баланс.

Постарайтесь не употреблять жирную, острую, соленую и вредную пищу. Отдайте предпочтение фруктам и овощам. Не употребляйте алкоголь.

Если погода позволит – прогуляйтесь на работу пешком, подышите свежим воздухом.

Избегайте в первой половине дня физического и эмоционального перенапряжения. Также воздержитесь от выяснения отношений, не ввязывайтесь в ссоры или конфликты.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь магнитных бурь на октябрь 2021.

А также мы рассказывали о том, как выжить при резких перепадах погоды.

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Магнитная буря
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