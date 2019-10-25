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Так уже второй месяц: Осадчая "наехала" на Кличко

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 19:13
Так уже второй месяц: Осадчая "наехала" на Кличко
Осадчая "наехала" на Кличко из-за ремонта дороги (фото: коллаж РБК-Украина)

Катя Осадчая высказала претензии мэру Киева

Известная телеведущая Катя Осадчая высказала недовольство мэру Киева Виталию Кличко по поводу долгого ремонта дороги, из-за которого в столице постоянно образуются пробки. Свои претензии она записала в сторис в Instagram.

Осадчая отметила, что из-за ремонта на Южном мосту в заторах стоит все Столичное шоссе. При этом не видно, чтобы там кто-то основательно что-то делал. Три работника заниматься ремонтом и так два месяца.

Так уже второй месяц: Осадчая &quot;наехала&quot; на Кличко

Осадчая наехала на Кличко из-за ремонта дороги (фото: instagram.com/kosadcha)

"А тем временем где-то в ОАЭ или Китае уже построили два моста", - подытожила телеведущая, намекая на очень медленную скорость работы.

Она также написала, чтобы Кличко передали, что в городе, которым он управляет, не все нормально и это не политическая "зрада".

Напомним, что Кличко отличился странной реакцией на камеру прямо в мэрии. Он попытался помешать съемке во время встречи с жителями Соломенского района и закрыл рукой телефон активиста общественной организации "Стоп коррупции".

Ранее сообщалось о том, что киевляне устроили краш-тест на "мосту Кличко" и рассорили сеть. Желающих проверить мост на прочность не смущало то, что рядом находились маленькие дети.

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