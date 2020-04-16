Вторая волна коронавируса: в Китае появился новый эпицентр борьбы с COVID-19

Коронавирус в мире уже диагностировали у более 2 миллионов пациентов, а количество смертей от осложнений болезни превысило 126 тысяч. В Китае решили остановить ослабление карантина после того, как в Поднебесной появился новый эпицентр борьбы с COVID-19.

Им стала северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян, которая граничит с РФ. В регионе опасаются новой волны эпидемии коронавируса из-за увеличения случаев заражения. Об этом передает агентство UPI.

Всего в провинции зафиксировали 340 пациентов с с COVID-19. Местные власти сообщают, что жители подхватывают инфекцию от приезжих. В частности, из соседней России.

В связи с этим китайские власти ранее ввели ограничения на перемещения жителей города Суйфеньхэ в Приморье, как раньше было в Ухане в провинции Хубэй.

В таможне уезде этого населенного пункта Суйфэньхэ, закрытого на карантин, заявили, что ряд последних случаев заражения коронавирусом произошел при контакте с бессимптомными носителями инфекции.

В новой "проблемной" провинции отсрочили запланированную ранее отмену карантина в школах, а в городе Харбин начались массовые медицинские проверки населения.

Напомним, что в Китае более 90% заболевших COVID-19 уже выздоровели, но ежедневно поступает информация о новых случаях заражения. Преимущественно инфицирование происходит от иностранцев и китайцев, которые возвращаются на родину.

Ранее мы писали о том, что ученые Гарвардского университета провели эксперимент по моделированию возможного развития пандемии COVID-19 и заявили, что одноразовый карантин в большинстве стран не поможет.

К слову, что в Европе уже начали отменять карантинные мероприятия.