Втомилися програвати? Ці 10 порад допоможуть покращити ваші навички в мультиплеєрі

Почніть з одиночної кампанії

У більшості багатокористувацьких ігор є однокористувацькі режими. У Battlefield, Call of Duty (за винятком Black Ops 4) і Titanfall є сюжетні кампанії, а Apex Legends і Dota 2 - навчальні режими.

Це чудовий спосіб ознайомитися з ігровою механікою та доступними картами, звикнути до керування, системи стрільби та пересування.

А в однокористувальних режимах вони часто розкривають подробиці про персонажів або локації, які зустрінуться в багатокористувацький грі. Ці подробиці ніяк не вплинуть на ваші навички, але допоможуть вам поринути у ігровий процес.

Тренуйтеся у відповідних режимах

Деякі змагальні ігри пропонують спеціальні режими покращення навичок. У Apex Legends та Player Unknown's Battlegrounds це стрільбище, у Fortnite це пісочниця.

Грати з ботами можна в CS:GO, Overwatch та деяких інших шутерах. Також є карти для Counter-Strike, на яких можна тренувати швидкість реакції, точність і т.д.

Матчі з комп'ютерними противниками дозволяють досліджувати локації у спокійній обстановці, а тренувальні режими дозволяють ознайомитися зі здібностями персонажів та запам'ятати, як працюють різні види зброї.

Грайте регулярно

Як з'ясували вчені, ключову роль у підвищенні майстерності в багатокористувацькій грі грає не загальна кількість матчів, а їх регулярність.

Грати по 10 матчів щодня ефективніше, ніж брати участь у 100 боях кожні кілька днів. Тому виділяйте небагато часу для гри кожні 1-2 дні - так ваш рівень майстерності зростатиме набагато швидше.

Дивіться трансляції професіоналів

Навіть досвідчений гравець може багато чого навчитися, подивившись цей контент. Як правило, професійні геймери знають усі секрети гри: як правильно рухатися, як поводитися в різних ситуаціях. Порівнюючи їх поведінку зі своїм, можна знайти власні помилки і зрозуміти, чого потрібно прагнути.

Але будьте обережні: розрив між вашими вміннями та навичками професіонала може бути настільки великим, що відіб'є будь-яке бажання грати. Головне - пам'ятати, що ці мастодонти колись були такими ж новачками.

Читайте посібники з Інтернету

Вони містять масу корисної інформації, яка допоможе вам краще орієнтуватися в гущавині бою. Наприклад, список усієї зброї, описи персонажів та їх навичок, докладні характеристики різних режимів.

Не факт, що кожна стратегія підійде вам особисто. Але знання того, на що здатні ваші улюблені герої, все одно знадобиться.

Грайте на тих же картах

Хороше знання локацій означає, що ви завжди розумітимете, звідки може виходити небезпека, як швидше дістатися потрібної точки, з якого боку краще атакувати ворогів і т. д. Без цього навчитися перемагати буде практично неможливо - тактика важлива практично в кожній грі.

Найкраще досліджувати карту вперше у порожньому матчі або з ботами низького рівня складності. Але в реальному бою рівні сприймаються по-іншому, тому єдиний спосіб краще дізнатися про локацію - проходити її знову і знову.

Налаштуйте елементи керування на свій смак

Створюючи елементи управління для гри, розробники намагаються догодити "середньостатистичному гравцю", якого насправді не існує. У всіх різна будова рук, фізичні можливості та моделі контролерів.

Так що не бійтеся експериментувати та знаходити налаштування, які ідеально підходять саме вам. Зручна розкладка - це та, де всі важливі клавіші знаходяться під рукою, і ви не промахуєтесь, намагаючись дотягнутися до потрібної кнопки. Це дуже важлива умова для вдосконалення навичок.

Навчайтеся на помилках

У конкурентних іграх часто доводиться програвати. Це стосується всіх гравців.

Замість того, щоб засмучуватися через чергову смерть чи втрату, краще скористатися ними. Щоразу запитуйте себе, чому ви програли, - це вкаже на області, в яких вам потрібно вдосконалюватись.

Якщо противник використав незвичайну комбінацію здібностей та зброї, пошукайте в Інтернеті, як можна цьому протистояти.

Ігноруйте незадоволених людей

Серед любителів багатокористувацьких ігор часто зустрічаються запальні і негативні люди. Своїми фразами на адресу інших гравців вони можуть не тільки зіпсувати настрій, а й відволікти від вашої мети покращення своїх навичок.

Майже в кожному співтоваристві є свої переконання, що певні герої, типи зброї чи здібності недостойні геймера, що поважає себе.

Не зважайте на ці стереотипи. Грайте за тих героїв, які вам подобаються, і вибирайте ту зброю, яку хочете.

Не забувайте веселитися

В першу чергу багатокористувацькі ігри потрібні для розваги і відпочинку. Багато гравців забувають про це і починають надавати надто великого значення перемогам. Вони перестають отримувати задоволення і стають злими, коли не виграють.

Так не варто робити. Звичайно, можна покращити свою ігрову навичку, навіть якщо сам процес не приносить вам радості. Однак якщо ви не намагаєтеся потрапити в кіберспорт, виходить, що ви свідомо витрачаєте час на те, що викликає у вас тільки негатив.