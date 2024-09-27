Устали проигрывать? Эти 10 советов помогут улучшить ваши навыки в мультиплеере

Начните с одиночной кампании

В большинстве многопользовательских игр есть однопользовательские режимы. В Battlefield, Call of Duty (за исключением Black Ops 4) и Titanfall есть сюжетные кампании, а в Apex Legends и Dota 2 - обучающие режимы.

Это отличный способ ознакомиться с игровой механикой и доступными картами, привыкнуть к управлению, системе стрельбы и передвижения.

А в однопользовательских режимах они часто раскрывают подробности о персонажах или локациях, которые встретятся в многопользовательской игре. Эти подробности никак не повлияют на ваши навыки, но помогут вам погрузиться в игровой процесс.

Тренируйтесь в соответствующих режимах

Некоторые соревновательные игры предлагают специальные режимы для улучшения навыков. В Apex Legends и Player Unknown's Battlegrounds это стрельбище, в Fortnite это песочница.

Играть с ботами можно в CS:GO, Overwatch и некоторых других шутерах. Также есть пользовательские карты для Counter-Strike, на которых можно тренировать скорость реакции, точность и т. д.

Матчи с компьютерными противниками позволяют исследовать локации в спокойной обстановке, а тренировочные режимы позволяют ознакомиться со способностями персонажей и запомнить, как работают различные виды оружия.

Играйте регулярно

Как выяснили ученые, ключевую роль в повышении мастерства в многопользовательской игре играет не общее количество матчей, а их регулярность.

Играть по 10 матчей каждый день эффективнее, чем участвовать в 100 боях каждые несколько дней. Поэтому выделяйте немного времени для игры каждые 1-2 дня - так ваш уровень мастерства будет расти гораздо быстрее.

Смотрите трансляции профессионалов

Даже опытный игрок может многому научиться, посмотрев этот контент. Как правило, профессиональные геймеры знают все секреты игры: как правильно двигаться, как себя вести в разных ситуациях. Сравнивая их поведение со своим, можно найти собственные ошибки и понять, к чему нужно стремиться.

Но будьте осторожны: разрыв между вашими умениями и навыками профессионала может быть настолько большим, что отобьет всякое желание играть. Главное - помнить, что эти мастодонты когда-то были такими же новичками.

Читайте руководства в Интернете

Они содержат массу полезной информации, которая поможет вам лучше ориентироваться в гуще боя. Например, список всего оружия, описания персонажей и их навыков, подробные характеристики различных режимов.

Не факт, что каждая стратегия подойдет лично вам. Но знание того, на что способны ваши любимые герои, все равно пригодится.

Играйте на тех же картах

Хорошее знание локаций означает, что вы всегда будете понимать, откуда может исходить опасность, как быстрее добраться до нужной точки, с какой стороны лучше атаковать врагов и т. д. Без этого научиться побеждать будет практически невозможно - тактика важна практически в каждой игре.

Лучше всего исследовать карту в первый раз в пустом матче или с ботами низкого уровня сложности. Но в реальном бою уровни воспринимаются по-другому, поэтому единственный способ лучше узнать локацию - проходить ее снова и снова.

Настройте элементы управления по своему вкусу

Создавая элементы управления для игры, разработчики пытаются угодить "среднестатистическому игроку", которого на самом деле не существует. У всех разное строение рук, физические возможности и модели контроллеров.

Так что не бойтесь экспериментировать и находить настройки, которые идеально подходят именно вам. Удобная раскладка - это та, где все важные клавиши находятся под рукой, и вы не промахиваетесь, пытаясь дотянуться до нужной кнопки. Это очень важное условие для совершенствования навыков.

Учитесь на ошибках

В конкурентных играх часто приходится проигрывать. Это касается всех игроков.

Вместо того, чтобы расстраиваться из-за очередной смерти или потери, лучше воспользоваться ими. Каждый раз спрашивайте себя, почему вы проиграли, - это укажет на области, в которых вам нужно совершенствоваться.

Если противник использовал необычную комбинацию способностей и оружия, поищите в Интернете, как можно этому противостоять.

Игнорируйте недовольных людей

Среди любителей многопользовательских игр часто встречаются вспыльчивые и негативные люди. Своими фразами в адрес других игроков они могут не только испортить настроение, но и отвлечь от вашей цели - улучшения своих навыков.

Почти в каждом сообществе есть свои убеждения, что определенные герои, типы оружия или способности недостойны уважающего себя геймера.

Не обращайте внимания на эти стереотипы. Играйте за тех героев, которые вам нравятся, и выбирайте то оружие, которое хотите.

Не забывайте веселиться

В первую очередь многопользовательские игры нужны для развлечения и отдыха. Многие игроки забывают об этом и начинают придавать слишком большое значение победам. Они перестают получать удовольствие и очень злятся, когда не выигрывают.

Так делать не стоит. Конечно, можно улучшить свой игровой навык, даже если сам процесс не приносит вам радости. Однако если вы не пытаетесь попасть в киберспорт, то получается, что вы сознательно тратите время на то, что вызывает у вас только негатив.