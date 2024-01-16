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"Втомилась лайкати фото". Квіткова назвала імена відомих холостяків, з якими пішла б на побачення

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова зізналась, з ким із українських холостяків пішла б на побачення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Такі страви".

З ким Даша Квіткова пішла б на побачення

Так, ведуча Даша Астаф’єва називала претендентів, а інфлюенсерка відповідала, чи є у них шанс на зустріч.

Таким чином вона зізналась, що пішла б на побачення з футболістом Михайлом Мудриком.

Михайло Мудрик (фото: nstagram.com/m10_mudryk)

"Він мені постійно трапляється зараз в рекомендаціях. І я на нього залипаю. Я розумію, що він трохи молодший за мене, не знаю, скільки йому років. Я йому ставлю ті лайки, ставлю, але він щось мене не помічає. Міш, вже втомилась лайкати твої фотки. Скиньте йому, будь ласка, цей випуск", - сказала Даша.

Не проти зірка сходити на романтичну зустріч і з актором Женею Яновичем та блогером Ігорем Лаченковим.

Даша Квіткова та Ігор Лачен (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова зазначила, що з Яновичем вони спілкуються та іноді зустрічаються на каву.

Женя Янович (фото:instagram.com/yanovychzhenya)

З іноземних знаменитостей інфлюенсерка не проти сходити на побачення зі співаком Гаррі Стайлсом, акторами Джейсоном Момоа та Томом Гарді. 

 

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