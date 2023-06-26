Про всяк випадок. Ці речі мають бути в аптечці, навіть якщо ви їдете у коротку подорож

Їдучи або ще збираючись у подорож, ви не можете передбачити все, що станеться. Тому варто заздалегідь підготуватися до різних несподіванок, у тому числі й зі здоров'ям.

Про те, що обов'язково треба брати в аптечку у подорож розповіли у "Бережи себе".

Вода

Вода хоч і не лікарський засіб, однак вона має бути завжди з собою, наприклад, у випадку порізів, подряпин, зчесаних колін та долоні, опіків тощо. Спершу такі мікротравми необхідно промити чистою водою, а не антисептиками.

Потім, наскільки це можливо, лишити підсохнути, й організм сам увімкне процеси регенерації.

Перев'язувальний матеріал

Цей матеріал необхідний для більш серйозних пошкоджень, наприклад, глибокі порізи з кровотечею, вивихи, мозолі. Еластичний бинт, пластирі, кровоспинні губки будуть не зайвими.

Знеболювальні та жарознижувальні препарати

Ці засоби також вирішують дуже багато проблем. Насамперед йдеться про ібупрофен та парацетамол - це універсальні засоби, чия безпечність та ефективність найкраще збалансовані.

Вони допоможуть при головному, вушному, зубному болю, болю в горлі, місцях травм. Також врятують від лихоманки, ломоти в тілі. Ібупрофен може допомогти й при місцевих запальних процесах. Рекомендується приймати ці ліки після прийому їжі.

Проте, якщо болить живіт, краще не застосовувати ці препарати, адже вони "замилюють" загальну картину стану. До того ж якщо симптоми тривають досить довго й з часом погіршуються, краще звернутися на огляд до найближчого медичного закладу.

Спрей для носа

Сольовий спрей для носа допоможе з нежитем, а судинозвужувальний знадобиться у випадку сильної закладеності носа, хоча його варто застосовувати лише в крайньому разі.

Краплі для очей

Краплі "штучна сльоза" для очей можуть знадобитися при подразненні, у тому числі димом чи пилом, які сприяють очищенню поверхні ока.

Ліки проти діареї

Препарати від діареї не зайві в аптечці, якщо ви схильні до порушення травлення на фоні зміни місця перебування чи раціону.

Що потрібно взяти з собою у мандрівку (фото: berezhy-sebe.com)