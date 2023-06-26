На всякий случай. Эти вещи должны быть в аптечке, даже если вы едете в короткое путешествие
Уезжая или еще собираясь в путешествие, вы не можете предсказать все, что произойдет. Поэтому следует заранее подготовиться к разным неожиданностям, в том числе и со здоровьем.
О том, что обязательно нужно брать в аптечку в путешествие рассказали в "Береги себя".
Вода
Вода хоть и не лекарственное средство, однако она должна быть всегда с собой, например, в случае порезов, царапин, счесанных колен и ладони, ожогов и т. д. Сначала такие микротравмы нужно промыть чистой водой, а не антисептиками.
Потом, насколько это возможно, оставить подсохнуть, и организм сам включит процессы регенерации.
Перевязочный материал
Этот материал необходим для более серьезных повреждений, например глубокие порезы с кровотечением, вывихи, потёртости. Эластичный бинт, пластыри, кровоостанавливающие губки будут не лишними.
Обезболивающие и жаропонижающие препараты
Эти средства тоже решают очень много проблем. В первую очередь речь идет об ибупрофене и парацетамоле - это универсальные средства, чья безопасность и эффективность лучше всего сбалансированы.
Они помогут при головной, ушной, зубной боли, боли в горле, местах травм. Также спасут от лихорадки, ломоты в теле. Ибупрофен может помочь и при местных воспалительных процессах. Рекомендуется принимать это лекарство после приема пищи.
Однако, если болит живот, лучше не применять эти препараты, ведь они "замыливают" общую картину состояния. К тому же, если симптомы длятся довольно долго и со временем ухудшаются, лучше обратиться на осмотр в ближайшее медицинское учреждение.
Спрей для носа
Солевой спрей для носа поможет с насморком, а сосудосуживающий понадобится в случае сильной заложенности носа, хотя его следует применять только в крайнем случае.
Капли для глаз
Капли "искусственная слеза" для глаз могут понадобиться при раздражении, в том числе дымом или пылью, способствующим очищению поверхности глаза.
Лекарство против диареи
Препараты от диареи не лишние в аптечке, если вы склонны к нарушению пищеварения на фоне изменения местоположения или рациона.
Что нужно взять с собой в путешествие (фото: berezhy-sebe.com)
Раньше мы писали о том, какие обследования нужно регулярно проходить мужчинам.
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