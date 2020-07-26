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Вся проблема в мозку: вчені з'ясували причину куріння і алкоголізму

Неділя 26 липня 2020 14:01
Вся проблема в мозку: вчені з'ясували причину куріння і алкоголізму
Алкоголізм (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

Дослідники пов'язали анатомію мозку з залежностями

Вчені з'ясували причину куріння й алкоголізму і, на їх думку, шкідливі звички пов'язані з анатомічними змінами мозку. Вчені Уорікського університету (Великобританія) з'ясували, які зміни в головному мозку людини провокують схильність до куріння і вживання алкоголю. Виявилося, що зміни у зв'язності орбітофронтальної кори — показнику, який характеризує структуру нейронних зв'язків, сприяють формуванню шкідливих звичок.

Вчені пояснюють, що орбітофронтальною корою називають ділянку префронтальної кори (лобові частки великих півкуль), яка бере участь в прийнятті рішень і знаходиться вище очниць (орбіт). Тому дослідники вивчили нейронні механізми у цій області, оскільки вони лежать в основі двох основних типів зловживань речовинами — куріння та алкоголізму. Стаття дослідників опублікована в журналі eLife.

У дослідженні взяли участь понад 830 добровольців. В рамках Human Connectome Project, метою якого був повний опис анатомічної та функціональної структури нейронних зв'язків у головному мозку людини, нейробіологи вивчали особливості будови мозку кожного з учасників дослідження. Отримані результати були перевірені на іншому наборі даних, отриманих при обстеженні 1176 осіб.

Виявилося, що у курців спостерігається низька функціональна зв'язність у латеральної орбітофронтальної кори, пов'язаної з імпульсивним поводженням. Для людей, які страждають від алкоголізму, характерна висока функціональна зв'язність медіальної орбітофронтальної кори, пов'язаної з системою винагороди.

Поки вчені не знають – така анатомія мозку є результатом впливу спадковості або звички. Це питання буде основою для подальших досліджень.

Нагадаємо, що раніше був названий найкорисніший алкоголь.

Також ми писали, що лікарі назвали жирні продукти, від яких не можна відмовлятися.

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