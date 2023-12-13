Вся в чорному, але з посмішкою: Олена Зеленська збентежила новим образом (фото)

Олена Зеленська завжди вміла підбирати доречні наряди для певних ділових зустрічей. Її образ залежить від теми зустрічі.

Про те, яким вбранням перша леді збентежила цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал пані Зеленської.

Олена Зеленська збентежила костюмом у чорному кольорі

Перша леді завжди обирає стримані кольори для своїх образів, зокрема, сірий, коричневий, бежевий, білий та ніжні відтінки різних кольорів. Олену можна було помітити у персикових, фісташкових та блакитних відтінках.

Але іноді Зеленська обирає яскраві відтінки, такі, як синій, гірчичний, жовтий та інші. Проте це буває рідко, адже саме стриманість та елегантність є основою образів дружини президента, оскільки Олена є першою жінкою країни і має відповідати своєму статусу.

Проте останнім часом Зеленська часто обирає чорний колір для своїх луків. Наприклад, в класичному гольфі чорного кольору жінку вже бачили неодноразово. Та на останній діловій зустрічі перша леді з’явилась в образі "total black".

Олена Зеленська збентежила новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Пані Олена обрала чорний костюм, який складається з брюк у стилі палаццо, як завжди та жакету. А під піджак Зеленська обрала чорну сорочку, що застібається до самого горла.

Свій образ дружина Зеленського доповнила чорними сліпонами на високій танкетці, стриманим макіяжем та масивними срібними сережками та обручкою.

І варто зауважити, що цього разу перша леді вирішила залишити волосся розпущеним та акуратно його вклала.

Звісно, повністю чорний лук трохи збентежив користувачів мережі, але можливо, Олена обрала саме цей колір, оскільки вона завжди вкладає великий сенс у свої образи, а саме сьогодні вночі Росія знову завдала ракетної атаки на Київ і завдала шкоди мешканцям столиці. А чорний колір є показником співчуття.

Олена Зеленська збентежила новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)