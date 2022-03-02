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ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно "ихтамнет" (фото)

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Среда 02 марта 2022 09:43
ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно "ихтамнет" (фото) ВСУ уничтожили танки врага (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ВСУ продолжает борьбу с российскими оккупантами и отлично уничтожает вражескую технику.

Фото соженной военной техники показали ВСУ.

"Помните сказку об "ихтамнет"? Теперь это действительность: российской техники в Сумской области больше нет. Спасибо местной теробороне за уборку!" - написали бойцы под снимками.

ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)В Сумской области уничтожена российская техника (фото: https://t.me/zsuwar/1473)

Также уничтожена боевая техника рашистов в поселке Феськи Харьковской области.

ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области: теперь точно &quot;ихтамнет&quot; (фото)Уничтоженная техника РФ в Харьковской области

Напомним, что под Николаевом местные жители уничтожили колонну российских оккупантов.

Также читайте, как ВСУ показало, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.

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