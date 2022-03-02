ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно "іхтамнєт" (фото)

ЗСУ продовжує боротьбу з російськими окупантами і відмінно знищує ворожу техніку.

Також знищено бойову техніку рашистів у селищі Феськи Харківської області.

"Пам'ятаєте казку про "ъхтамнэт"? Тепер це дійсність: російської техніки в Сумській області більше немає. Дякую місцевій теробороні за прибирання!"- написали бійці під знімками.

Нагадаємо, що під Миколаєвом місцеві жителі знищили колону російських окупантів.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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