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ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно "іхтамнєт" (фото)

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Середа 02 березня 2022 09:43
ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно "іхтамнєт" (фото) ЗСУ знищили танки ворога (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ЗСУ продовжує боротьбу з російськими окупантами і відмінно знищує ворожу техніку.

Фото спаленої військової техніки показали ВСУ.

"Пам'ятаєте казку про "ъхтамнэт"? Тепер це дійсність: російської техніки в Сумській області більше немає. Дякую місцевій теробороні за прибирання!"- написали бійці під знімками.

ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)У Сумській області знищено російську техніку (фото: https://t.me/zsuwar/1473)

Також знищено бойову техніку рашистів у селищі Феськи Харківської області.

ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: тепер точно &quot;іхтамнєт&quot; (фото)Знищена техніка РФ в Харківській області

Нагадаємо, що під Миколаєвом місцеві жителі знищили колону російських окупантів.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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