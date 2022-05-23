В ВСУ показали страшный сон всех оккупантов: невероятные фото Бандеромобиля

В пропаганде РФ неоднократно упоминались мифические Бандеромобили еще с первых дней войны. И видно, что эта техника навевает настоящий ужас на российских оккупантов.

В ответ на все эти легенды о "злых бандеровцах" и их жутких машинах ВСУ решили потроллить пропагандистов и показали, как же на самом деле выглядят Бандеромобили. Фото чудесной машины появились на странице Оперативного Командования "Запад".

"Знаменитые Бандеромобили, которых так боятся оккупанты, оснащены американскими гранатометами Mark 19, они уже работают в Вооруженных Силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!" - сообщают военные.

На снимках видны автомобили-пикапы, на которых размещены переносные американские автоматические станковые гранатометы с ленточным питанием.

Ранее такие гранатометы устанавливались на речные катера ВМС США, и они показали высокую эффективность.

Прицельная дальность - до 1500 м, максимальная - 2200. В стандартном коробе содержится 32 выстрела.

В Украину были переданы гранатометы модификации Mark Mod 3, которые производились с 1981 по 2000 годы в США. Официально это оружие было разработано еще в 1967 году.

Техника настолько хорошо зарекомендовала себя в работе, что на изготовление таких гранатометов было выдано еще несколько лицензий.