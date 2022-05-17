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Украинские военные показали, как уничтожали российский "Бук" вместе с экипажем

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 16:59
Украинские военные показали, как уничтожали российский "Бук" вместе с экипажем Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники уничтожили самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук" вместе с обслугой. Видео с поля боя обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Житомир.

На видео видно, как воины уничтожают самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук" вместе с обслугой.

В боевой операции приняли участие артиллеристы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады совместно с 4 отдельной танковой бригадой, 27 реактивной артиллерийской бригадой и специалистами Житомирского военного института имени С. П. Королева.

"Очень хорошо горят ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Все оккупанты, которые приехали в Украину, чтобы принести сюда "русский мир", навсегда останется на нашей священной земле", - пишет на своей странице в сети Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов российских военных. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.

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