В ВСУ показали робота-разведчика при выполнении боевых задач

Украинскую военную разведку могут усилить роботы. В данное время эксперты уже проводят анализ, касательно эффективности использования роботов-разведчиков при выполнении боевых задач.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook .

Сейчас разработчики боевых дистанционно управляемых платформ работают над совершенствованием их автономного использования в условиях современного боя.

Эксперты отметили, что уже доказана целесообразность использования платформ как носителей антенн радиолокационной разведки и систем радиоэлектронной борьбы.

"По мнению специалистов, роботизированные системы наблюдения имеют возможность на значительном расстоянии обнаружить передислокацию противника или движение диверсионно-разведывательной группы, и открыв огонь по врагу, вовремя отразить нападение, не подвергая опасности свой личный состав", - говорится в сообщении.

Напомним, в российских пабликах появились объявления, с помощью которых заманивают солдат на Донбасс, чтобы воевать на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". Стало известно, какие же суммы обещают военным за участие в военных действиях.

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