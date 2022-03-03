ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 09:09
ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов Фото: ВСУ показали добытые трофеи (t.me.unow)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные показали трофеи, полученные за февраль в борьбе с русскими оккупантами.

Снимки опубликованы на странице "Добровольці Божої Чоти".

"Трофеи за февраль 2022 года", - подписали серию кадров.

ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантовВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантовВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов

В Николаеве ВСУ также похвастались трофеями от рашистов.

ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантовВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов

ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантовВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантовВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов

Также ВСУ подбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Киевской области.

При подготовке ко вторжению рашисты не очень старательно замазывали опознавательную надпись "ВВС России".

ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантовВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов

А так в Херсонской области местные фермеры тащат трофеи.

Как мы ранее писали, ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области.

Также читайте, как ВСУ показало, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
LITE
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ