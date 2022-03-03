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ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)

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Четвер 03 березня 2022 09:09
ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото) Фото: ЗСУ показали здобуті трофеї (t. me. unow)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові показали трофеї, отримані за лютий у боротьбі з російськими окупантами.

Знімки опубліковані на сторінці "Добровольці Божої Чоти".

"Трофеї за лютий 2022 року", - підписали серію кадрів.

ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)

У Миколаєві ЗСУ також похвалилися трофеями від рашистів.

ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)

ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)

Також ЗСУ підбили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" в Київській області.

При підготовці до вторгнення рашисти не дуже старанно замазували розпізнавальний напис "ВВС Росії".

ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)

А так в Херсонській області місцеві фермери тягнуть трофеї.

Як ми раніше писали, ЗСУ знищили російські танки в Сумській області.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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