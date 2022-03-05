ВСУ похвастались новыми трофеями военной техники оккупантов (фото)

В Украине уже десятый день продолжается война с российскими захватчиками. Отважная украинская армия не сдается, а продолжает бороться с врагом. Также появляется новая информация о захваченных трофеях.
В Telegram-канале "Добровольці Божої Чоти" показали фото и видео захваченной российской техники.
Вот такой трофей ВСУ получили недалеко от Баштанки. На видео автомобиль "Панцирь 1".
Для справки. Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с конструкторским бюро приборостроения.
Национальная полиция сообщает, что силы теробороны Житомирской области захватили российский грузовой автомобиль, загруженный противотанковыми управляемыми ракетами 9М113 "Конкурс-М".
На следующем видео вы можете увидеть, как трактор тащит на буксире военный автомобиль РФ.
Как мы ранее писали, ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов.
Также читайте, как ВСУ показало, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.
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