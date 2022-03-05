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ВСУ похвастались новыми трофеями военной техники оккупантов (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Украине уже десятый день продолжается война с российскими захватчиками. Отважная украинская армия не сдается, а продолжает бороться с врагом. Также появляется новая информация о захваченных трофеях.

В Telegram-канале "Добровольці Божої Чоти" показали фото и видео захваченной российской техники.

Вот такой трофей ВСУ получили недалеко от Баштанки. На видео автомобиль "Панцирь 1".

Для справки. Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с конструкторским бюро приборостроения.

Национальная полиция сообщает, что силы теробороны Житомирской области захватили российский грузовой автомобиль, загруженный противотанковыми управляемыми ракетами 9М113 "Конкурс-М".

Тероборона захватила российский военный автомобиль (фото: Нацполиция)

На следующем видео вы можете увидеть, как трактор тащит на буксире военный автомобиль РФ.

Как мы ранее писали, ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов.

Также читайте, как ВСУ показало, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.

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