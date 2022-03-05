ЗСУ похвалилися новими трофеями військової техніки окупантів (фото)

В Україні вже десятий день триває війна з російськими загарбниками. Відважна українська армія не здається, а продовжує боротися з ворогом. Також з'являється нова інформація про захоплені трофеї.

У Telegram-каналі "Добровольці Божої Чоти" показали фото і відео захопленої російської техніки.

На наступному відео ви можете побачити, як трактор тягне на буксирі військовий автомобіль РФ.

Для довідки. Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Комплекс був розроблений низкою структур оборонно-промислового комплексу СРСР і Росії на чолі з конструкторським бюро приладобудування.

Ось такий трофей ЗСУ отримали недалеко від Баштанки. На відео автомобіль "Панцир 1".

Як ми раніше писали, ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили об окупантів.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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