Вступительная кампания 2019: когда подавать заявление в вуз

Вступительная кампания 2019 (фото: Униан)

Украинские выпускники готовятся к подаче заявлений на поступления в вузы

Вступительная кампания 2019 стартовала. При этом с 1 июля абитуриенты могут зарегистрироваться для поступления в ВУЗ через онлайн. Об этом сообщает Униан.

Чтобы поступить в вуз выпускникам школ понадобится свидетельство о наличии полного общего образования или аттестат о среднем образовании. Кроме того, необходимо также иметь сертификаты ВНО за последние три года.

Чтобы зарегистрировать электронный кабинет абитуриента необходимо ввести электронную почту, пароль, номер, пин-код и год получения сертификата ВНО. Также нужно указать свидетельство о среднем образовании и средний балл аттестата.

Стоит отметить, что через электронный кабинет абитуриент сможет подавать заявления для поступления в вузы с 10 до 22 июля 2019 года.

Вступительная кампания 2019 (фото: tec.in.ua)

16 июля 2019 года в 18:00 будет осуществляется подача заявок и документов для поступающих через собеседования, вступительные экзамены или творческие конкурсы.

Собеседования будут проходить с 17 до 19 июля включительно, вступительные экзамены - с 17 по 22 июля, творческие конкурсы - с 1 по 10 июля. 12 июля - для специальности "Музыкальное искусство". С 11 до 22 июля творческие конкурсы будут проводиться для поступающих на места за средства физических или юридических лиц.

Подробную информацию по работе с электронным кабинетом абитуриента можно посмотреть в инструкциях Министерства образования.

Напомним, что абитуриентам без ID-карт упростили поступление в вузы.

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