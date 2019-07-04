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Вступна кампанія 2019: коли подавати заяву до вишу

STYLERЖиття    04.07.2019 - 14:49
Вступна кампанія 2019: коли подавати заяву до вишу
Вступна кампанія 2019 (фото: Уніан)

Українські випускники готуються до подачі заяв на вступ до вишів

Вступна кампанія 2019 стартувала. При цьому з 1 липня абітурієнти можуть зареєструватися для вступу до вишу через онлайн. Про це повідомляє Уніан.

Щоб вступити до вишу випускникам шкіл знадобиться свідоцтво про наявність повної загальної освіти або атестат про середню освіту. Крім того, необхідно також мати сертифікати ЗНО за останні три роки.

Щоб зареєструвати електронний кабінет вступника необхідно ввести електронну пошту, пароль, номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО. Також потрібно вказати свідоцтво про середню освіту і середній бал атестата.

Варто зазначити, що через електронний кабінет абітурієнт зможе подавати заяви для вступу у виші з 10 до 22 липня 2019 року.

Вступна кампанія 2019: коли подавати заяву до вишу

Вступна кампанія 2019 (фото: tec.in.ua)

16 липня 2019 року о 18:00 буде здійснюється подача заявок та документів для вступників через співбесіди, вступні іспити або творчі конкурси.

Співбесіди будуть проходити з 17 до 19 липня включно, вступні іспити - з 17 по 22 липня, творчі конкурси - з 1 по 10 липня. 12 липня - для спеціальності "Музичне мистецтво". З 11 до 22 липня творчі конкурси будуть проводитися для вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

Детальну інформацію по роботі з електронним кабінетом абітурієнта можна подивитися в інструкціях Міністерства освіти.

Нагадаємо, що абітурієнтам без ID-карт спростили вступ до вишів.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві студента застукали з рекордно великою шпаргалкою.

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