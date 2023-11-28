Встигніть насолодитись його смаком: цей корисний суперфуд потрібно їсти просто зараз

Осінь стрімко заміщується зимовими холодами. Минають "золоті дні" сезонних продуктів. Мова йде про жовтогарячий гарбуз, який корисний для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Чим корисний гарбуз

Неодмінною характеристикою гарбуза є його яскравий помаранчевий колір. Таким його робить бета-каротин - попередник вітаміну А. Він перетворюється на цей вітамін у кишківнику після того, як ми споживаємо продукти з ним у складі.

Експерти кажуть, якщо з’їсти одну страву з гарбуза значить отримати 1-2 денних норми цього вітаміну. Таке варто робити частіше, адже ми переважно недоотримуємо достатньо вітаміну А з раціону, відповідно до деяких досліджень.

Варто знати, що вітамін А:

важливий для зору

сприяє нормальній роботі імунної системи

потрібен для підтримки здоров’я шкіри та слизових оболонок

підтримує нормальний метаболізм заліза

Гарбуз містить також вітамін С та калій, клітковину й повільні вуглеводи, які не дають нам швидко зголодніти.

Що варто знати про гарбузове насіння

Фахівці кажуть, що без перебільшення, за своїм нутрієнтним складом воно є справжнім суперфудом. Значною мірою - завдяки справді високому вмісту цинку.

Цинк відіграє важливу роль у таких процесах:

поділ клітин, їх захист від оксидативного стресу

підтримка нормального стану шкіри, нігтів та кісток

підтримка репродуктивної функції та нормального рівня тестостерону

робота імунної системи

нормальне засвоєння макронутрієнтів

підтримка когнітивної функції мозку

А ще гарбузове насіння - абсолютний лідер за вмістом магнію серед усіх продуктів у нашому раціоні. А магній є кофактором (активатором) понад 300 ферментів, які регулюють різноманітні біохімічні перетворення в організмі людини.

Зокрема, магній потрібен для:

нормальної роботи нервової системи та підтримки психічної діяльності

здорового енергетичного метаболізму та синтезу білків

здоров’я м’язів, кісток і зубів

Що готувати з гарбуза та насіння

Гарбузові каші та супи-пюре

Їх можна готувати солодкими або ж додати перцю, часнику чи імбиру. Гарбуз чудово поєднується з м’ясними стравами та салатами. Його можна натерти або ж нарізати кубиками та трішки стушкувати.

Гарбуз може доповнити один із численних варіантів ранкового омлету. У поєднанні з сиром чи зеленню він зробить такий сніданок більш повноцінним, збагативши його повільними вуглеводами, мінералами та клітковиною.

Десерти

Гарбуз має невисоку калорійність і приємний солодкуватий присмак. Це робить його ідеальним компонентом для різноманітних десертів, зокрема випічки.

Використання гарбуза не лише сприяє збагаченню цінними нутрієнтами, але й дає змогу істотно зменшити в десерті вміст доданих цукрів.

Додавайте гарбуз у будь-який рецепт кексів (натертий сирий чи пюре з відвареного гарбуза), поєднуючи його з корицею. Окрема приємність - запашні пиріжки з гарбузом.

Гарбузове насіння

Відмінний високобілковий перекус, який не вимагає особливих умов зберігання. Тож пакунок із гарбузовим насінням - чудове доповнення до вмісту тривожного чи туристичного рюкзака.

Для справжніх фанатів і фанаток існує гарбузове лате чи какао. Можна додати ваніль або корицю. Це смачний та корисний напій.