Как вставить пластиковые окна своими руками и сколько они стоят сегодня

Цены на пластиковые окна

Большой выбор окон разных производителей можно найти в специализированных онлайн-магазинах. Среди самых популярных и надежных выделяют оконные системы фирм Steko, WDS, REHAU, VEKA.

Например, стоимость стандартного двустворчатого 2-х камерного окна Steko 1,2х1,4 м на сайте Епицентра составляет 3723 грн.

Цены на окна REHAU с такими же параметрами в магазинах - от 4400 гривен. Оконные блоки VEKA - от 3500 до 4500 гривен. Стоимость двустворчатого окна WDS - от 3500 гривен. Элементы фурнитуры оплачиваются отдельно.

Что нужно знать перед установкой

Чтобы окно прослужило как можно дольше, важно предварительно определить необходимые размеры оконного блока.

При заказе окон в магазине, достаточно замерить ширину - от откоса до откоса и высоту - от подоконника до верхнего откоса.

Для более точного определения параметров нужно отдельно измерить внутреннюю и внешнюю стороны проемов с улицы (В), чтобы определить глубину четверти проема (выступление извне в полкирпича). Этот размер должен быть больше чем наружный, чтобы оконный блок не выпадал из проема.

Так, необходимая ширина (Ш) окна определяется:

Ш= В + 2*Ч, где Ч - расстояние, на которое окно будет заведено за четверть стены.

Для монтажа оконного блока следует подготовить набор инструментов: молоток, шуруповерт, нож, рулетку, строительный уровень, монтажную пену, герметик, строительные клинья, саморезы, масло для смазки фурнитуры.

В магазинах стройматериалов можно найти монтажный набор с нужными инструментами.

Фото: перед установкой окон необходимо подготовить набор инструментов (freepik.com)

Инструкция по монтажу пластикового окна своими руками

1. Демонтировать старую оконную конструкцию и подготовить новое окно к монтажу в проем (снять открывающиеся створки, штапики, снять защитную пленку с наружной стороны профиля).

2. Установить раму пластикового окна с уже установленным подоконным профилем и прикрученными анкерными пластинами на место монтажа.

3. Перемещать раму по горизонтали до тех пор пока зазора от рамы до стены с обеих боков будут одинаковые. При помощью деревянных клиньев или подставочных пластин выставить раму окна по уровню в вертикальной плоскости.

4. Регулировать горизонтальный уровень рамы можно с помощью подкладки под стеклопакеты.

5. Выставить раму в проеме по уровню, горизонтально и вертикально. Закрутить анкера и зафиксировать их с помощью шуруповерта.

6. Окончательно проверить установку рамы по уровню. При помощи шурупов прикрутить анкерные пластины к стене.

7. Навесить створки.

8. Запенить шов по всему периметру рамы в несколько слоев. Перед наложением следующего слоя подождать пока начнет застывать предыдущий слой пены.

9. Установка подоконника. Место примыкания рамы, подоконного профиля и подоконника покрыть силиконом для предотвращения продувания. Подоконник заводится под раму и выставляется по уровню.

10. Закрепить отлив шурупами к подоконной планке со стороны улицы.