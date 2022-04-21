Як вставити пластикові вікна своїми руками і скільки вони коштують сьогодні

Ціни на пластикові вікна

Великий вибір вікон різних виробників можна знайти у спеціалізованих онлайн-магазинах. Серед найпопулярніших та надійних відзначають віконні системи фірм Steko, WDS, REHAU, VEKA.

Наприклад, вартість стандартного двостулкового 2-х камерного вікна Steko 1,2 х1, 4 м на сайті Епіцентру становить 3723 грн.

Ціни на вікна REHAU з такими ж параметрами в магазинах – від 4400 гривень. Віконні блоки VEKA – від 3500 до 4500 гривень. Вартість двостулкового вікна WDS – від 3500 гривень. Елементи фурнітури оплачуються окремо.

Що потрібно знати перед встановленням

Щоб вікно прослужило якнайдовше, важливо попередньо визначити необхідні розміри віконного блоку.

При замовленні вікон у магазині, достатньо заміряти ширину – від укосу до укосу та висоту – від підвіконня до верхнього укосу.

Для більш точного визначення параметрів потрібно окремо виміряти внутрішню та зовнішню сторони прорізів з вулиці (В), щоб визначити глибину чверті отвору (виступ ззовні до півцегли). Цей розмір повинен бути більшим ніж зовнішній, щоб віконний блок не випадав з отвору.

Так, необхідна ширина (Ш) вікна визначається:

Ш= В + 2*Ч, де Ч - відстань, яку вікно буде заведено за чверть стіни.

Для монтажу віконного блоку слід підготувати набір інструментів: молоток, шуруповерт, ніж, рулетку, будівельний рівень, монтажну піну, герметик, будівельні клини, саморізи, масло для змащення фурнітури.

У магазинах будматеріалів можна знайти монтажний набір із потрібними інструментами.

Фото: перед встановленням вікон необхідно підготувати набір інструментів (freepik.com)

Інструкція з монтажу пластикового вікна своїми руками

1. Демонтувати стару віконну конструкцію і підготувати нове вікно до монтажу в отвір (зняти стулки, штапики, захисну плівку із зовнішнього боку профілю).

2. Встановити раму пластикового вікна з встановленим підвіконним профілем і прикрученими анкерними пластинами на місце монтажу.

3. Переміщувати раму по горизонталі, доки зазори від рами до стіни з обох боків будуть однакові. За допомогою дерев'яних клинів або підставок виставити раму вікна за рівнем у вертикальній площині.

4. Регулювати горизонтальний рівень рами можна підкладкою під склопакети.

5. Виставити раму в отворі за рівнем, горизонтально та вертикально. Закрутити анкера і зафіксувати їх за допомогою шуруповерта.

6. Остаточно перевірити установку рами за рівнем. За допомогою шурупів прикрутити анкерні пластини до стіни.

7. Навісити стулки.

8. Запінити шов по всьому периметру рами в декілька шарів. Перед накладанням наступного шару почекати, поки почне застигати попередній шар піни.

9. Встановлення підвіконня. Місце примикання рами, підвіконного профілю та підвіконня покрити силіконом для запобігання продуванню. Підвіконня заводиться під раму та виставляється за рівнем.

10. Закріпити відлив шурупами до підвіконної планки з вулиці.