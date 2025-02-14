Встановлення власних кордонів та повага до них: поради від психолога Фонду Ахметова

Про важливість встановлення особистих кордонів та їх вплив на взаємини з іншими людьми розповіла під час теплої зустрічі з прийомними батьками в рамках проєкту "Сирітству - ні!" психологиня Фонду Ріната Ахметова та експертка у сфері правозахисту Людмила Проценко.

"Найчастіше люди порушують кордони одне одного, керуючись добрими намірами, називаючи це піклуванням та увагою. Іноді ми навіть не розуміємо, що наші кордони порушені, й дозволяємо робити це знову і знову", - зазначила Людмила Проценко.

Психологиня пояснила, що особисті кордони бувають: фізичні, емоційні, соціальні, інтелектуальні, фінансові та духовні. Вони допомагають захистити особистий простір, почуття, переконання та взаємини від небажаного втручання. Важливо вміти визначати свої кордони, відкрито про них говорити та не дозволяти їх порушувати.

Ось дієві поради, як встановлювати свої та поважати чужі кордони:

Пізнайте себе - розберіться у своїх потребах, цінностях й тригерах;

Будьте чесними - відверто говоріть про свої почуття та потреби з оточуючими;

Говоріть "ні" - відмова не означає егоїзм, вона є турботою про себе;

Поважайте себе - дотримуйтеся власних меж і не дозволяйте їх порушувати;

Створюйте здорові стосунки - поважайте межі інших, так само як і свої.

Ще більше порад про те, як правильно встановлювати особисті межі за посиланням.

Фонд Ріната Ахметова всі роки роботи докладає зусиль, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже майже 11 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.