ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Всплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановить

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 13:30
Всплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановить Коллаж РБК-Украина: стадион "Металлист" в Киеве хотят восстановить
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве планируют реконструкцию стадиона "Металлист", что на Отрадном. Недавно чиновники приехали туда с инспекцией, где обсудили планы по восстановлению легендарного спортивного комплекса.

Грустные фото заброшенного спорткомплекса появились в пресс-службе КГГА.

Стадион "Металлист" расположен по адресу улица Академика Каблукова, 26.

На кадрах видно, что футбольное поле заброшено, здание - в плачевном состоянии, ведь ремонт, судя по слоганам на стенах "Быстрее. Выше. Сильнее", делался в последний раз еще в советское время.

Всплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановитьВсплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановить

Всплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановить

Фото: Так выглядит стадион "Металлист" в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Ранее мы писали, что видео акапельного исполнения гимна на стадионе в Харькове перед товарищеским матчем между Украиной и Кипром поразило сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь стадион
LITE
Духота и сильные осадки: жуткие грозы накроют всю Украину
Духота и сильные осадки: жуткие грозы накроют всю Украину