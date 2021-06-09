Спливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновити
Колаж РБК-Україна: Стадіон "Металіст" в Києві хочуть відновити
В Києві планують реконструкцію стадіону "Металіст", що на Відрадному. Нещодавно чиновники приїхали туди з інспекцією, де обговорили плани з відновлення легендарного спортивного комплексу.
Сумні фото занедбаного спорткомплексу з'явилися в прес-службі КМДА.
Стадіон "Металіст" розташований за адресою вулиця Академіка Каблукова, 26.
На кадрах видно, що футбольне поле занедбане, будівля - в жалюгідному стані, адже ремонт, судячи зі слоганів на стінах "Быстрее. Выше. Сильнее", робився востаннє ще за радянських часів.
Фото: Так виглядає стадіон "Металіст" в Києві (kyivcity.gov.ua)
Раніше ми писали, що відео акапельного виконання гімну на стадіоні в Харкові перед товариським матчем між Україною та Кіпром вразило мережу.