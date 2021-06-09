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Спливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновити

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Київ, Середа 09 червня 2021 13:30
Спливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновити Колаж РБК-Україна: Стадіон "Металіст" в Києві хочуть відновити
Автор: Світлана Мащенко

В Києві планують реконструкцію стадіону "Металіст", що на Відрадному. Нещодавно чиновники приїхали туди з інспекцією, де обговорили плани з відновлення легендарного спортивного комплексу.

Сумні фото занедбаного спорткомплексу з'явилися в прес-службі КМДА.

Стадіон "Металіст" розташований за адресою вулиця Академіка Каблукова, 26.

На кадрах видно, що футбольне поле занедбане, будівля - в жалюгідному стані, адже ремонт, судячи зі слоганів на стінах "Быстрее. Выше. Сильнее", робився востаннє ще за радянських часів.

Спливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновитиСпливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновити

Спливли жахливі фото знаменитого стадіону в Києві. Його хочуть відновити

Фото: Так виглядає стадіон "Металіст" в Києві (kyivcity.gov.ua)

Раніше ми писали, що відео акапельного виконання гімну на стадіоні в Харкові перед товариським матчем між Україною та Кіпром вразило мережу.

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